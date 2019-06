Trois questions à... Cédric Bischetti et la semaine des réfugiés

Croiser et changer nos regards. C'est en ces quelques mots ce pour quoi est organisée la première 'Semaine des réfugiés' de Strasbourg.



Aujourd’hui, l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées est un défi majeur. Pour la première fois cette année, la Ville de Strasbourg, le Foyer Notre Dame et l’association Makers For Change concrétise leur coopération à travers la première semaine des réfugiés. Avec un objectif : déconstruire les préjugés sur la migration forcée.

Cette semaine se tient du 13 au 20 juin à Strasbourg, pour un temps d’échanges et de rencontre afin d’expliquer les réussites mais aussi les difficultés liées à la migration. Conférences, débats, actions dans les rues et projets artistiques sont ainsi proposés.

Rencontre avec Cédric Bischetti, directeur et fondateur de l’association Makers for Change, une organisation strasbourgeoise qui lutte pour l’intégration des personnes issues de la migration forcée.