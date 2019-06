Trois questions à... Christian Balzinger et la Nuit du handicap

La place Gutenberg de Strasbourg va vibrer au rythme de la Nuit du handicap ce samedi 15 juin. Une soirée pour fêter, ensemble, notre diversité humaine.



Toutes les animations sont assurées par des personnes liées au monde du handicap. Une façon de crier haut et fort que quelle que soit les moyens de chacun, nous sommes tous porteurs de talents.



Cette année, l'évènement est parrainé par deux jeunes ambassadeurs, Noéline et Ethan. Ils se sont rencontrés dans un hôpital de jour et sont, depuis, inséparables, malgré le lourd combat auquel ils doivent chacun faire face.



Christian Balzinger, chargé de la mission handicap auprès de l'UEPAL, revient sur l'organisation de cet évènement d'envergure nationale.