Trois questions à... Christophe Wilcke et le dépistage du diabète en pharmacie

D'octobre 2019 à janvier 2020 se tient la deuxième campagne de dépistage du diabète en pharmacie d'officine dans le Grand Est.





Cette deuxième campagne vise à dépister le diabète de type 2, surnommé "diabète de l'âge mature", mais qui se développe chez des personnes de plus en plus jeunes.



Quatre départements du Grand Est participent : la Marne, la Meuse, les Vosges et le Haut-Rhin.



Lors de la précédente campagne, en 2017, un peu moins de 1200 dépistages ont été réalisés. 22% étaient anormaux.



Le docteur Christophe Wilcke, président de l’URPS Pharmaciens Grand Est, nous parle de cette nouvelle campagne au micro de Benjamin Vernet.