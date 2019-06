Trois questions à... David Lemler et le congrès de la Société des Etudes Juives

Ce congrès annuel rassemble les 1er et 2 juillet les chercheurs et les étudiants francophones en études juives.

C’est l’université de Strasbourg qui a été choisie pour inaugurer cette tradition.

Une centaine d’interventions sont prévues, de chercheurs confirmés venus de France, de Belgique et d’Israël, mais aussi d’étudiants de Master 2 et de doctorants. Ces conférences sont organisées à l'Institut Le Bel.

La conférence d'ouverture sera l'occasion d'entendre à l'Aubette, l'historien Sanjay Subrahmanyam, Professeur à l'Université de Californie et au Collège de France, pionnier de "l'histoire connectée" – c'est à dire d'une conception de l'histoire qui refuse la segmentation historiographique, à travers l'étude des réseaux.

Il se penchera sur des Juifs et des "nouveaux-chrétiens" – juifs "marranes" convertis de force au christianisme aux XIVe et XVe siècle et persécutés par l'Inquisition espagnole en tant que "judaïsants" – leur statut et leur rôle dans l'empire portugais.

Présentation de cet évènement par David Lemler, maître de conférences auprès du département d’études hébraïques et juives de l’Université de Strasbourg.

Conférence d'ouverture gratuite, dimanche 30 juin à 19h30 à l'Aubette

Inscription obligatoire pour le congrès (15 € par jour) : secretariat.sejcongres@gmail.com

