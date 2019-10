Trois questions à... Emile Malet et le colloque 'L’éclat et l’écart'

A Strasbourg se tiendra les 23 et 24 octobre au Siège du Conseil Régional, un colloque sur les juifs d'Alsace et de Lorraine.



Un retour sur l'histoire des juifs dans nos deux régions et une réflexion autour de l'héritage laissé par les grandes figures du judaïsme dans l'édification de la République.



Emile Malet est journaliste, fondateur de la revue Passages, et organisateur de cet évènement.