Trois questions à... La cop21 des collégiens

Ils sont en 5ème et 4eme aux collèges Fustel de Coulanges de Strasbourg et André Malraux de la Wantzenau et depuis le début de l'année, ils travaillent d'arrache-pied sur les questions environnementales. A la suite de ces rencontres menées une fois par semaine, une simulation de sommet climatique a été organisée à l'Hôtel du Département de Strasbourg en fin de semaine dernière. A l'image de la cop21, les jeunes participants ont endossé le rôle de représentants d'une dizaine de pays, mais aussi la fonction de président, secrétaire ou encore journalistes.

Une initiative supervisée par le Jardin des Sciences et l'Académie de Strasbourg, avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Etaient présentes lors de cet évènement Christiane Wolfhugel, conseillère départementale en charge du canton de Brumath et Emmanuelle Kuhn, enseignante au sein du collège Fustel de Coulanges de Strasbourg.