Trois questions à... Nawel Rafik-Elmrini et la Foire Européenne de Strasbourg

L'édition 2019 de la Foire Européenne de Strasbourg a son lot de nouveautés : nouvel emplacement, journées thématiques, et un pays invité inédit : la Mongolie.





Cette année, la Foire Européenne déménage sur la plateforme Fritz-Kieffer, à proximité du Palais de la musique et des congrès (PMC).

D'ici 2021-2022, ce site deviendra permanent avec la livraison du Parc des Expositions (PEX).



Le fil rouge de cette édition, c'est la Mongolie. Mais la foire propose d'autres animations, comme une journée thématique pour briser les clichés sur les femmes ou des soirées animées par des DJ pour attirer un public plus jeune.



Retour sur ce que nous réserve la Foire 2019, avec Nawel Rafik-Elmrini, présidente du Conseil de Surveillance de Strasbourg Evénements.