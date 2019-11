Trois questions à... Oksa Pollock, un succès littéraire alsacien !

10 ans après ses dernières aventures, elle fait son grand retour. Oksa Pollock, l'héroïne de deux auteures alsaciennes, débarque chez les libraires...



Oksa revient dans un septième tome ! Ses dernières aventures ont été publiées en 2013. On la retrouve jeune femme dans 'L'espoir des lendemains' (Xo Editions), avec comme thème central, la protection de la Terre et de son monde magique Edéfia, contre une pollution de plus en plus menaçante.



Malgré le succès de la série (près de 600 000 exemplaires écoulés en France), les deux auteures alsaciennes, Anne Plichota et Cendrine Wolf, continuent de vivre en Alsace. Et de nous faire rêver dans cet univers magique et fantastique.