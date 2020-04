Trois questions à... Pauline Rességuier

Le coronavirus fait-il de nous des êtres irrationnels ? Le confinement fait-il ressortir nos angoisses les plus profondes ? Nous avons tous vu le rayon pâte de notre supermarché dévalisé, tous assister à la folie du papier toilette… Des soignants ont même reçu des mots de leur voisin leur demandant s’ils pouvaient quitter leur immeuble… A cela s’ajoute la vie à huis clos que nous expérimentons depuis presque trois semaines maintenant et qui peut s’avérer anxiogène.. .Alors que disent nos peurs face au coronavirus. ?.Nous en parlons ce matin avec Pauline Rességuier psychologue à Albi et coordinatrice d’une cellule d’accompagnement pour gérer cette crise…