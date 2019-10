Trois questions à... Roland Ries, et le Forum mondial de la démocratie

Le 2 novembre s’ouvre le Forum mondial de la démocratie à Strasbourg. Le thème de cette année est : « Information : démocratie en péril ? »





Le Forum est décliné en deux festivals : le festival In au Conseil de l’Europe. Et le festival Off, avec une quarantaine d'évènements organisés à Strasbourg.



C’est la rédaction de Charlie Hebdo qui animera la soirée d’ouverture du festival Off, le 2 novembre à l’Opéra du Rhin.



Roland Ries revient sur cette 8ème édition du Forum mondial de la démocratie, au micro de Benjamin Vernet.



Le programme du festival Off à retrouver sur www.strasbourg.eu/-/nouvelle-edition-du-forum-mondial-de-la-democratie-a-strasbourg



Le programme du festival In, au Conseil de l’Europe, à retrouver sur www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy/home