Trois questions à... Startup de territoire : la journée participative citoyenne

Plusieurs milliers de participants sont attendus ce mardi 2 juillet au rhénus de Strasbourg pour une grande journée participative et citoyenne. Un évènement lancé par l’initiative Start Up de territoire. L’objectif de cette journée : un espace de mobilisation et de concrétisation de toutes les bonnes idées citoyennes.

Il s'agit de la deuxième édition de cet évènement. Plusieurs projets ont déjà vu le jour en Alsace grâce à la première édition, comme les Petites Cantines ou le soutien aux migrants de JRS Welcome.

Au programme de la journée :

De 14H00 ET 17H30 14h à 17h30, le Forum des Solutions qui permet de découvrir 80 projets par le biais de 14 parcours

A 18h, place aux ateliers de créativité, en petit groupe autour d’un défi.

Rencontre avec Sophie Keller et Vincent Perrot, tous deux animateurs et animatrice de la dynamique Start-up de territoire.

Inscription