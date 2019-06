Trois questions à... Valérie Velten et les 80 ans du CMR

Plus de 80 membres et amis du mouvement d'action catholique ont participé à des ateliers, le ménage au naturel, le jardin au naturel, la Bonne Nouvelle en images, l'aide aux aidants, les petites flammes... et à la réalisation d'une fresque symbolisant la vie du CMR, avant de partager le gâteau d'anniversaire.

Valérie Velten, animatrice permanent du CMR, explique au micro de Marc Larchet l'étape que constitue cet anniversaire.

Sébastien Laouer, aumônier du mouvement, et Luc Humbert, délégué épiscopal aux mouvements et association de fidèles, ont exprimé l'importance de l'engagement de chrétiens au coeur du monde, la joie d'un partage en équipes et ont remercié tous les membres et en particulier les co-présidentes Catherine Lecouffe et Isabelle Spitz.

Le CMR c'est, dans le Bas-Rhin, 21 équipes de 6 à 10 personnes du Nord au Sud du département, qui partagent leur engagement dans la société au regard de leur foi. Les priorités mises en avant sont l'écologie intégrale, l'équilibre de vie au sein de la famille, l'alimentation et la santé, le soutien aux agriculteurs, l'Europe...

En 1939, naissait la Ligue agricole catholique (LAC) pour permettre aux famille agricoles de réfléchir sur l'évolution de leur profession et du milieu rural.

En 1945, la LAC devient le Mouvement Familial Rural (MFR) puis en 1966 le MFR fait place aux Chrétiens dans le Monde Rural (CMR).

Pour clore cette belle journée, l'aumônier Sébastien Laouer a donné rendez-vous dans 20 ans pour les 100 ans d'un mouvement qui croit en son avenir.