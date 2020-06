Trophées de l'engagement 2020: découvrez les deux lauréats

Une fois encore, c'est à travers deux jeunes que la Mutuelle Saint Christophe et RCF ont récompensé et salué le travail de deux associations, avec les Trophées de l'Engagement des Jeunes. Pour leur édition 2020, les Trophées de l'Engagement ont récompensé Florian Tranchet, et Céleste Millet.

Le premier remporte le prix Coup de Coeur du Fonds Saint-Christophe, à travers son association Handicap Travail Solidarité. Le projet SolidArt de cette association a pour objectif de réduire les inégalités d'accès à l'art et la culture pour les personnes en situation de handicap. Pour cela, des artistes issus du monde de la photo, de la danse, de la musique se sont mobilisés et ont animé des ateliers créatifs au sein d'Esat.



La seconde, Céleste Millet, a remporté le Prix National, pour son association Aïda, et son projet Aïdorée. Ce dernier vise à améliorer les conditions de vie et le bien-être des jeunes hospitalisés. L'association offre ainsi à des enfants et des jeunes atteints de cancer des boxs d'activité manuelles, pour casser l'ennui, et l'isolement.



Pour rappel, les Trophées de l'Engagement des Jeunes est un concours qui a pour but de faire émerger et de soutenir des projets solidaires, innovants, portés par des jeunes. Un concours qui s'inscrit dans des dimensions à la fois nationale et régionale, grâce au réseau de la Mutuelle Saint Christophe et celui des radios RCF.