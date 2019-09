" On trouve des amis à ces soirées, moi c'est cela que j'ai compris "

Pour la cinquième année consécutive, la paroisse Le Mans-Centre propose un Parcours Alpha qui débute le 26 septembre. Invitation en main, les paroissiens de Notre-Dame de la Couture et de la Cathédrale partent à la rencontre de leurs voisins, " chercheurs de sens ". Cette série de 10 dîners conviviaux et gratuits autour d'un thème spirituel rencontre un succès certain. L'année dernière, 34 personnes ont répondu à cette invitation. Avec à la clef, de nombreuses rencontres avec Jésus.



Le premier dîner du Parcours Alpha a lieu le jeudi 26 septembre 2019, à 19h30, à la Maison St Julien (26 rue Albert Maignan) au Mans.