Trouver de nouvelles manières de faire Eglise

La crise sanitaire que nous traversons nous impose de questionner nos manières de vivre en paroisse, et d'être présents auprès des personnes en difficulté. Nous en avons parlé dans nos routes diocésaines, avec Emmanuel Ecker lundi 7 septembre, avec Alexis Garnier et Christine Schnitzler mardi 8. Et puis c'est aussi l'heure de préparer les prochaines journées européennes du patrimoine avec Géraldine Caps.