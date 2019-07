Tu ne peux cueillir une fleur sans troubler une étoile

C’est un moment particulier ce matin : le dernier billet de Pierre BLANC… Nos billettistes sont mis en sommeil cette année pour faire place à une nouvelle grille des programmes à la rentrée. Ce billet est donc le dernier, et Pierre nous a dit combien il s'est régalé depuis plus de quinze ans, chaque mardi à ce micro. Nos auditeurs, ses abonnés à son blog également, se sont régalés à l'entendre et le lire.