Tutorat PACES

La rentrée approche à grand pas !



Et comme chaque année de nouveaux étudiants se lancent dans les études de médecine, malgré les difficultés de la première année, aussi appelée PACES, et de son concours.



Alors pour tenter de les aider et pour les accompagner, des étudiants en 2e et 3e année de médecine forment depuis 1985, le tutorat santé de Besançon.



Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, reçoit Audrey Monnier, qui est la responsable générale de ce tutorat.