UFC QUE CHOISIR : une campagne d'information sur l'amélioration du pouvoir d'achat

La section locale de l'Union Française des Consommateurs Que Choisir anime une campagne d'information sur l'amélioration du pouvoir d'achat par des dépenses mieux contrôlées. Une action qui s'inscrit dans le contexte du Grand débat. Il s'agit de séances d'information, en proximité et en petit comité, pour aider les consommateurs à faire des choix pertinents et sécurisés en s'appuyant sur des comparateurs fiables. L'entrée de ces temps d'information est libre et gratuite pour tous. Renseignements 03/86/21/44/14 - contact@nievre.ufcquechoisir.fr