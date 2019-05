UFOSTREET : un événement sportif pour tous à Nevers.

L'UFOLEP met en place le projet UFOSTREET, un concept national d'évènement de proximité se déroulant sur des terrains multisport s'appuyant sur des activités sportives dites de "pratique urbaine". Il s'agit de dynamiser un territoire et faire découvrir de nouvelles activités, plus particulièrement pour les 12-17 ans. L'évènement se déroulera le samedi 25 mai, de 14h00 à 18h00 au Parc Roger Salengro de Nevers, en deux actions : UFOTREET league (finale régionale) et une action ouverte à tous avec l'installation de diverses activités urbaines et de découverte : freestyle football, panna foot, wex football, slackline, parkour, drône, workout...Renseignements 06/81/70/24/16 - www.ufolep58.org