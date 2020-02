UIMM Loire : des métiers d'avenir et en développement; bilan et projets

Réforme de prise en charge des formations professionnelles, mise à plat de la convention collective des métiers de la métallurgie et de la mécanique, création d'un nouveau centre de formation industriel à Valence piloté par la Loire, avec la Drôme et l'Ardèche, progression des jeunes en alternance dans le secteur :autant de sujets qui seront abordés dans cette nouvelle émission de la Loire aujourd'hui.

Les invités sont Philippe Rascle, président de l'UIMM loire et Daniel Roché délégué général de l'union des industries et des métiers de la métalurgie de la Loire.