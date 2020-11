UIMM Loire: une enquête plutôt optimiste

Ce début de semaine l'UIMM Loire, les 9 et 10 novembre, L'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, a sollicité ses adhérents ligériens pour une enquête sur leur façon de faire face dans la situation sanitaire et économique actuelle.

Et les résultats sont plutôt encourageants comme vous allez en juger avec Daniel Roché, délégué général de l'UIMM Loire.

Par ailleurs un comité de pilotagei se met en place dans le département pour aller dans les entreprises et analyser leurs besoins. Il s'agit de les mettre en adéquation avec les subventions proposées par l'Etat , notamment en matière d'innovation.

Focus sur les alternants en formation actuellement sur les 3 sites de formation l'UIMM Loire, Drôme Ardèche, à savoir Saint-Etienne, Roanne et Valence :

Depuis octobre, ce sont un peu plus de 1350 alternants qui peuvent se former et partir en apprentissage cette année 2020-2021, et cela malgré la crise et la pandémie.