Un 18/19 régional en compagnie de François Clavairoly

Du projet de loi confortant les principes de la République aux enjeux climatiques, la fédération protestante de France s'est exprimée dernièrement sur de grands enjeux sociétaux.

Acteur de premier plan depuis maintenant 8 ans, François Clavairoly porte la parole de la fédération auprès des autorités publiques.

Pour elle, le projet de loi confortant les principes de la République est en partie source d'inquiétude.

De plus, nous retrouvons la chronique science pour évoquer l'endométriose et nous nous focalisons en fin d'émission sur l'artiste "The Blind".