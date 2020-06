Un 7ème mandat pour Jeanny Lorgeoux à Romorantin

> Les municipales ce dimanche dans le Loir-et-Cher, on y revient notamment avec la victoire de l’indéboulonnable Jeanny Lorgeoux à Romorantin-Lanthenay

>14 lycéennes de Blois récompensées par la Région pour leur réalisation d'un film autour du métier de thanatopracteur; Reportage à leur rencontre dans cette édition

> Pour célébrer les 30 ans du conservatoire d'espaces naturels en Centre Val de Loire et de Loir-et-Cher, un ouvrage est publié. Regards sur la nature en Centre Val de Loire nous fait découvrir le territoire à travers des témoignages et des espèces qu'on y trouve