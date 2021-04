Un accompagnement pas comme les autres

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L'association Chiens Guides d'Aveugles des Bouches-du-Rhone Gard et Vaucluse. Créée en 1985 elle a pour but la sensibilisation. Grâce à des bénévoles notamment l'association organise des interventions en milieu scolaire, entre autres, pour informer les jeunes sur le braille, les chiens guides et la malvoyance en général.

Pour les personnes malvoyantes, avoir un chien guide d'aveugle c'est avoir accès à plus de mobilité "mais il faut d'abord pouvoir être autonome avec une canne" précise Martine Vernhes, présidente de l'association. Ils sont aussi une présence rassurante auprès de la personne malvoyante ou handicapée.

Les futur chiens guides et tous les chiens guides assermentés sont autorisés dans tous les lieux accueillant du public, ils ne sont aps soumis au port de muselière et peuvent voyager sans surcoût, selon le décret de 2014 qui établit le certificat d’identification national des chiens guides et d’assistance.

A l'école des chiens guides

Après deux ans de formation, et les week-ends passés dans leurs familles d'accueil, les futurs chiens guides passent un examen pour obtenir le “Certificat d’Aptitude au Guidage”. Pour leurs caractéristiques de race les labradors (et croisés) mais aussi les bergers allemands et les caniche royaux, font généralement de très bons chiens guides d'aveugles.

Le chien guide doit apprendre environ une cinquantaine d'ordres qui permettront de guider son futur propriétaire, comme de "chercher les lignes" pour le passage piéton par exemple.

La formation coûte environ 25 000 euros et les chiens sont proposés gratuitement aux personnes malvoyantes ou en situation de handicap qui en font la demande. Les dons et le bénévolat sont donc au coeur de l'action des associations et centres de dressage.

Familles d'accueil

Les futurs chiens guides ont besoin d'être sociabilisés et éduqués, les centres de dressage les placent en familles d'accueil. Il leur revient de veiller à la bonne éducation des chiens et pour se faire ils sont autorisés à les emmener partout avec eux grâce à une autorisation spéciale.

"Ils doivent apprendre tout ce qu'un chien normal doit apprendre" précise Martine Vernhes, la présidente de l'association Chiens Guides d'Aveugles des Bouches-du-Rhone Gard et Vaucluse.

Et pour les chiens guides qui partent à la retraite, après 10 ans de bons et loyaux services, il faut parfois leur trouver également une nouvelle famille pour leur dernières années de vie. La famille qui les a accueillis quand ils étaient en formation peut les adopter. Un chien guide à la retraite est d'ailleurs à l'adoption près d'Aubagne en ce moment ! Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'association Chiens Guides d'Aveugles des Bouches-du-Rhone Gard et Vaucluse.