Un an après, bilan avec Tours événements / Des chênes de Montpoupon pour Notre Dame de Paris

Au sommaire :

- Dans toute la France et en Touraine, les propriétaires de forêts offrent des chênes pour reconstruire la charpente de Notre-Dame-de-Paris, dévorée par les flammes en avril 2019. Et au Château de Montpoupon à Céré-la-Ronde, c'était hier qu'avait lieu l'abattage. Reportage.

- Un an que la culture, le divertissement, la gastronomie sont à l'arrêt quasi-complet. Et malgré les manifestations des professionnels, rien n'y fait. Alors à Tours, les entreprises de l'événementiel et la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, tentent de renouer le dialogue avec la préfecture notamment.

Christophe Caillaud-Joos, le directeur de Tours Evénements, fait le point sur les pertes engendrées par la crise depuis le début de la crise sanitaire.