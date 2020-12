Un Berry inquiétant et mystérieux comme vous ne l'avez encore jamais vu

On découvre les Nouveaux Contes du Berry de Sébastien Degorce aux éditions Degorce. Avec ce recueil de contes on plonge dans un univers hors du temps, avec des animaux qui prennent la parole et qui nous donnent à voir un territoire empreint de merveilleux.





Lecture du conte "Les douves du Plaix" mis en voix par Loïc Argilli.