Un bilan des soldes meilleur que prévu - Christian Baulme

Invité : Christian Baulme, président de la Ronde des Quartiers, association de commerçants de Bordeaux, et président de la CAMF, Commerçants et Artisans des Métropoles de France

Les soldes, qui viennent de se finir le 2 mars, ont été retardées et allongées pour permettre aux commerçants de mieux écouler leurs marchandises. La mesure semble leur avoir été bénéfique. Après un démarrage catastrophique, notamment dû aux conditions météo, certains commerçants bordelais ont profité de la fermeture des grandes surfaces de plus de 20 000m². Mais des disparités existent au sein d'une même ville, au sein des villes de la région, et au sein des métropoles de France