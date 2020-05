"Un bonjour, ça vaut 100 sandwichs"

Dans ce Regards, nous vous proposons d'entendre deux directeurs au service des plus vulnérables : Eric Thibault et Jean-Marc Potdevin.



Le premier gère un foyer de l'Arche à Bruz, près de Rennes, dans lequel vivent une quarantaine de personnes en situation de handicap mental. Pour eux, le déconfinement se fera tout doucement, bien qu'ils soient situés en zone verte.



Quant à Jean-Marc Potdevin, celui-ci a fondé Entourage, un réseau national présent à Rennes, qui vient à la rencontre des personnes sans domicile fixe. Depuis juillet dernier, il a lancé LinkedOut, une plateforme solidaire qui aide les SDF à trouver un emploi... et dont les couleurs seront portées au Vendée Globe par le skipper Thomas Ruyan.



Deux engagements, une même cause : celle de se donner aux plus fragiles.



http://www.larche-lolivier.com/

https://www.linkedout.fr/