Un budget participatif en Deux-Sèvres - Gilbert Favreau

Invité : Gilbert Favreau, président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres

Depuis le 7 octobre, les Deux-Sévriens peuvent déposer leurs projets sur le site www.deux-sevres.fr pour un financement par le Conseil Départemental. Date limite de dépôts de dossiers le 31 janvier.

Qui peut présenter un projet et comment seront-ils sélectionnés?

Journal régional (Par Ludmilla Guignard)

Chroniques :

Regard éditorial : Par la racine (Par Marie-Hélène Restoin) (Rediffusion)

Livre religieux : “Éduquer, c’est-à-dire - Anthropologie chrétienne et éducation”, sous la direction de Louis Lourme, aux éditions Bayard (Par Clotilde Gaborit)

Sport : Zoom sur Boulazac, le basket novel-aquitain se porte bien (Par Françoise Ladouès)

Philosophie : Le français est cartésien, c’est bien connu ! (Par Patrick Rödel)

Chanson :

The Story of Gods and Men / Skip The Use

En concert jeudi 7 novembre à 20h30, au Rocher de Palmer à Cenon (33)