Un café de Nice se transforme en salle de travail pour les étudiants

Comment faire vivre un café lorsque l'on ne sert plus que des boissons à emporter ? Cette question, le café associatif "Atelier Alfred" à Nice, lui a trouvé rapidement une réponse. L'Atelier Alfred dont les locaux appartiennent à l'église protestante Baptiste située à la même adresse, a entendu cette petite musique dans l'actualité: solitude étudiante, envie de revoir les collègues de travail, de travailler en amphi.

Face à une pièce dans laquelle tables, fauteuils et banquettes restaient dans un univers figé, Peggy Linkowski, gérante des lieux, a lancé un concept novateur. Elle a décidé de mettre à disposition ses locaux pour en faire un lieu de travail tout en respectant les gestes barrières (le masque est de rigueur).

Chaque après-midi entre 14h et 17h, huit jeunes peuvent se retrouver pour travailer. Le wifi est en accès libre et c'est un peu comme à la maison mais en cassant la routine.

De l'autre côté, dans la cour, les habitués des lieux donnent plus que le prix de leur boisson. Une façon d'offrir une boisson chaude aux étudiants.

Le reportage de Stèvelan Chaizy-Gostovitch:

Sur ses réseaux sociaux, l'Atelier Alfred confirme le maintien des horaires aménagés pour les étudiants lors de cette période de confinement. Pour s'inscrire, c'est ici.