Un café, une terrasse : un certain art de vivre

Dans les cafés, sur les terrasses, la vie et les petites habitudes reprennent après des mois de séparation et de frustration. Aux sources du Café, du thé... en passant par Besançon, Marnay et Belfort.

Ligne de mire, une émission présentée par Damien Martinez et Jean-Louis Arbez

Invités :

Boris, responsable du café Chez ma cousine à Besançon

Ophélie Goussard, responsable du Coffee Shop Somewhere

Jeanne Ballot, de la maison Lagrange à Marnay

Charlotte, de la pâtisserie Bisontine Marotte et Charlie