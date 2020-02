Un camion douche à Toulouse pour les SDF et mal-logés

L'INTERVIEW / Une douche pour tous

En France, 3 millions de personnes n'ont pas les moyens d'entretenir une hygiène correcte et régulière pour différentes raisons : logement insalubre, pauvreté, précarité, ou sans domicile fixe. Pour pallier ce problème dans la ville de Toulouse, Jérôme Brière fonde avec sa fille en 2014 l'association Le Camion Douche. Des kits d’hygiène pour hommes et femmes sont distribués gratuitement dans les trois camions que possède l'association : serviettes hygiéniques, crèmes hydratantes, rasoirs, gels douches, maquillage, parfum, ainsi que des vêtements et sous-vêtements.

Jérôme Brière, le président et co-fondateur de l'association Le Camion Douche, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.lecamiondouche.com/



