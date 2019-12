Un car REMI roule désormais au gaz naturel

Trouver des alternatives à la mobilité pour les communes rurales.

C'est l'objectif de la préfecture du Cher. Elle a organisé une réunion en ce sens la semaine dernière. Un enjeu social et écologique.



Coup de projecteur dans cette édition sur une expérimentation entre 12 Ehpad du Loir-et-Cher. Pour assurer la sécurité des résidents la nuit, ils ont mis en place un service d'infirmiers. Ils peuvent intervenir dans les établissements sur demande.



Les intentions se dévoilent de plus en plus pour les municipales. Les élections auront lieu dans un peu plus de 3 mois. Focus sur deux candidats dans cette édition.



Le car REMI qui relie Châteauroux et Bourges roule désormais au gaz naturel. C'est le premier véhicule propre de la flotte de la région. D'autres devraient suivre prochainement.