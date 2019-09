Un carnet de bord pétillant d'une mère de six enfants

L'INTERVIEW / Un carnet de bord d'une mère de famille débordée

A quoi ressemble le quotidien d’une mère de famille débordée, mère de 6 enfants ? Eloise Larchet partage sans complexe dans un livre qui sort aujourd’hui en librairie, une année ébouriffante de sa vie autour de la naissance de son 4ème enfant. Cette ancienne ingénieure reconvertie dans l'artisanat d'art se rappelle d'anecdotes hilarantes, de petits moments de bonheur, et de découragement. Un ouvrage à lire en cette rentrée !

Eloise Larchet, auteure du livre Au four et au moulin publié chez Artège, est l'invitée de Melchior Gormand.



L'INSTANT CULTURE

100 ans après sa signature, le Traité de Versailles à l'honneur à Arras.

AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / Des référents pour le PPPF, un programme de protection

• Ça fait du bien d'en parler / Ecole et éducation populaire

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / Le dispositif Turbo pour aider des jeunes à trouver un emploi