Un chantier de construction d'école au Népal

Touchés par la situation de détresse des Népalais suite au séisme de 2015, trois jeunes hommes décident de fonder Rock'n'wood, association humanitaire. Le projet de cette dernière : reconstruire les édifices d'utilité publique pour redonner aux zones sinistrées un avenir.

De jeunes gens fraîchement diplômés comme des retraités en manque d'action : l'équipe de bénévoles de Rock'n'wood est plurielle et intergénérationnelle. Aude Coudron, l'une des responsables, insiste sur la diversité des profils : "maçons, couvreurs, charpentiers, architectes"... toutes les bonnes volontés et compétences sont réunies.

L'association reconstruit les bâtiments publics qui se sont effondrés lors du séisme, ou propose de nouvelles constructions. Deux premières écoles devraient ouvrir début 2018. Une maternité devrait également voir le jour, tout comme des "édifices communautaires", sortes de mairies qui dispensent les services nécessaires à la vie publique.

DES CONSTRUCTIONS PAR ET POUR LES VILLAGEOIS DANS LEUR ENSEMBLE

Les fondateurs insistent sur le fait qu'ils ne construisent pas d'habitations. Il y aurait alors le risque de voir naître dans le village des jalousies. "On ne fait pas de maisons qui ne profitent qu'à une seule famille. On est là pour aider tout le monde, c'est pourquoi on part sur des projets publics." La mission est claire : "on souhaite rayonner le plus possible en ne faisant qu'une seule construction.

Les bénévoles sur les chantiers impliquent les habitants dans les constructions, pour que ce soit leur réalisation. "On ne veut pas d'ouvriers indiens ou de Katmandou, mais les villageois eux-mêmes." De quoi offrir un avenir plus serein aux Népalais qui ont souffert du tremblement de terre.