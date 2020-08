Un chantier de nettoyage au bord de la colline de Mirabel !

Un grand chantier de nettoyage est organisé au pied de la colline de Mirabel. Objectif : enlever plus de 1000 pneus et autres déchets déposés aux abords d’un chemin !

Les déchets sauvages souillent régulièrement la nature. C'est le cas à l’ouest de la colline de la colline de Mirabel. De nombreux déchets s'entassent en contrebas le long d’un chemin de randonnée entre Malauzat et Volvic. Le Conservatoire d'Espaces Naturel Auvergne et la commune de Malauzat ont donc décidé d'agir.

1000 pneus à évacuer !

Les riverains, sportifs et randonneurs qui fréquentent ce sentier ont fait plusieurs signalement à ce sujet. « On a plus de 1000 pneus à sortir d'un ravin, des pneus de voiture et de tracteurs, mais aussi des écrans plats et une carcasse de voiture » indique Nathalie Dezeveaux, chargé de la vie associative et bénévole au CEN Auvergne.

De jeunes scouts à la rescousse !

Un groupe de 7 jeunes scouts de l’Oise est venu prêter main forte sur ce chantier de nettoyage. « Ça nous arrive d'être contacté par des scouts qui veulent effectuer des actions dans des espaces naturels. On a tout de suite pensé à ce site pour leur chantier », souligne Nathalie Dezeveaux, chargé de la vie associative et bénévole au CEN Auvergne.

Des bennes pour aider au transport

Une dizaine de bénévoles de la commune et du CEN Auvergne se relayeront aux côtés des jeunes scouts. Tandis que le Syndicat du Bois de l’Aumône assurera la logistique avec les bennes de récupération. Par ailleurs, une clôture sera installée dans un second temps pour dissuader les potentiels pollueurs.



Interview : Nathalie Dezeveaux, chargé de la vie associative et bénévole au CEN Auvergne