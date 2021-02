Un chemin de vie hors du commun

Claire a 24 ans, elle fait des études de psychologie criminelle, elle a les yeux pétillants et l’air rieur,

Elle ne se déplace jamais sans sa trottinette.

Elle a des projets plein la tête et prépare activement un voyage en Russie pour l’été prochain

A première vue, rien ne distingue Claire d’une autre étudiante de son âge,

pourtant elle s'apprête à faire un choix décisif qui engagera toute sa vie, un choix un peu hors norme à notre époque, un choix qui questionne, intrigue et impressionne.

Elle va rentrer dans les ordres et nous raconte son parcours et son cheminement dans la foi.