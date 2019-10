Un concert au sein de la Maison centrale de Saint-Maur

Les violences faites aux femmes sont en augmentation en France en 2019. Pour lutter et informer contre ce type de violence, un collectif vient d'être créé dans le Cher. Objectif : libérer la parole.



Plusieurs maires se regroupent contre les bouchons de l'échangeur autoroutier de Bourges. En cause : des problèmes de sécurité, d'écologie et de développement économique. Ils viennent de lancer une pétition



Des détenus de la Maison centrale de Saint-Maur ont assisté à un concert dans le cadre du festival de musique Lisztomanias. Une pause dans leur détention.