Un concert caritatif dimanche à Lannilis, au profit d'un village arménien

L'association Menez Ararat a pour vocation de rassembler les personnes qui vivent à la pointe bretonne et qui sont intéressés par la culture arménienne. Récemment, elle a décidé, en parallèle, de porter un projet d'aide humanitaire, au profit des enfants du village d'Antaramej. Pour financer cette action, l'association organise, dimanche à 15h30, un concert de musique classique en l'église de Lannilis. Le président de Menez Ararat, Souren Pogossian, et sa femme Claudine, nous en disent plus.