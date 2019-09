Un concert pour célébrer l'unité et la diversité en Europe

L'INTERVIEW / Le concert #UnisDansLaDiversité à Paris

Alors que les élections européennes de l'année 2019 ont montré une fracture sociétale et idéologique des peuples, une question revient souvent dans le débat public : comment illustrer la devise européenne "L'unité dans la diversité" ? Ce jeudi 19 septembre est organisé dans le 16ème arrondissement de Paris un concert de musique classique ayant pour thématique "Unis dans la diversité". Sous la baguette artistique de Dominique Probst, et avec le partenariat de l'association Coexister, ce concert ouvert à tous, mélomanes ou non, a pour but d'éveiller la jeunesse à la construction européenne. Au programme, des oeuvres de Bach, Mendelssohn, mais aussi de Bloch et Cilea.

Dorothée Merville, la directrice de la Fondation Hippocrène, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : http://fondationhippocrene.eu/



L'INSTANT CULTURE

Devenu incontournable, le Festival de Loire d'Orléans revient pour sa 9ème édition.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/devenu-incontournable-le-festival-de-loire-revient-pour-sa-9eme-edition

AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Le baromètre des solutions durables

• Ça fait du bien d'en parler / Bioéthique, écologie, il est encore temps d'agir