Un concours pour mobiliser des élèves de CM2 autour de la biodiversité

L'INTERVIEW / Un concours pour les jeunes

Mobiliser les jeunes dès le plus jeune âge sur un enjeu sociétal fort comme la biodiversité ou la protection de l'environnement, c'est l'un des objectifs du concours "Les enfants pour la biodiversité" organisé par Milan presse, du 4 octobre au 30 mars 2020. Les élèves de CM2 et leurs enseignants sont invités à produire une enquête sur la biodiversité de proximité, et une affiche pour promouvoir la biodiversité. Une manière de rendre les élèves acteurs de l'information sur un sujet qui les interpellent et qui les inquiètent.

Marie-Anne Denis, la directrice générale de Milan presse, et chargée du concours, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.enfants-pour-la-biodiversite.com/



L'INSTANT CULTURE

L'importance de la côte méditerranéenne pour Picasso exposée à Toulon.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/l-importance-de-la-cote-mediterraneenne-pour-picasso-exposee-toulon



AU MENU EGALEMENT

• Les Décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission Européenne / La boite à colis intelligente

• Ça fait du bien d'en parler, avec Bernard Devert, fondateur d'Habitat et Humanisme / En Avignon, un festival de solidarités

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / Où sont les hommes ?