Un défi pour ne rien acheter de neuf

L'INTERVIEW / Le défi "Rien de neuf"

C'est la rentrée ce lundi pour plus de 12 millions d'élèves et d'étudiants en France, une rentrée que l'on peut placer sous le signe de la protection de l'environnement. Car acheter neuf nécessite une quantité importante de matières premières. Exemple : 836 kg, c’est la quantité nécessaire de matières premières qu’utilisent les industriels pour concevoir un ordinateur portable. Autant de ressources qui pourraient être économisées en achetant le moins d’objets neufs possible. C'est l'objectif d'un grand défi Rien de Neuf et qui invite chacun d'entre nous à réfléchir sur notre manière d'acheter.

Marine Foulon, chargée de communication à Zéro Waste France et du défi Rien de Neuf, est l'invitée de Melchior Gormand.

Plus d'informations : https://riendeneuf.org/

L'INSTANT CULTURE / La chambre des cloches, un parcours à l'Abbaye de Fontevraud

AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / C’est quoi les ODD

• Ça fait du bien d'en parler / L'enfant handicapé à l'école...c'est compliqué