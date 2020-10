Un documentaire pour comprendre le stress social chez les écureuils

C'est le fruit du travail commun d'un chercheur du CNRS de Strasbourg et d'un réalisateur : le documentaire "Au coeur du réseau : querelles de voisinages chez les écureuils terrestres"



Vincent Viblanc est chercheur au CNRS de Strasbourg. Il s'est intéressé aux conséquences physiologiques que pouvait avoir le stress social chez les spermophiles du Columbia, des écureuils terrestres vivant dans les rocheuses canadiennes.



Pour rendre l'étude accessible au grand public, il a fait appel à Aurélien Prudor, ancien chercheur, aujourd'hui réalisateur de court-métrages de vulgarisation scientifique.



Le fruit de leur travail sera projeté le 17 novembre à l'Aquarium de Nancy et le 19 novembre à la médiathèque de Haguenau.



Rencontre avec ce duo, qui nous explique les résultats des recherches et l'intérêt qu'apporte la réalisation et la mise en récit du documentaire.