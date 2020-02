Un Ehpad de Blois teste la méthode Snoezelen pour le bien être de ses patients

Installation de 12 louvetiers en Indre et Loire cette semaine, des chasseurs bénévoles mandatés par la préfecture pour organiser des battues.



A l'Ehpad La Pinçonnière-La Forêt à Blois, on mise sur le bien-être des résidents en s'appuyant sur les sens. Les professionnels de la structure vont y implanter une salle Snoezelen [snozélène]. Découverte de ce concept dans ce journal



La pluie revient ce weekend. Les températures remontent un peu. ET surtout on attend des rafales de vent à partir de dimanche.