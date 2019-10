Un escape game à la gare St Jean

Depuis hier, et pendant cinq jours a lieu dans la gare de Bordeaux des escapes games géants. Cet evenement a pour but de récolter des fonds destinés à la restauration de la carte murale visible dans le Hall 1. Cette peinture murale achevée dans les années 1930 représente le réseau ferroviaire de la Compagnie du Midi. Très abîmée par le temps, elle bénéficie d'une profonde restauration. Précisions de Stéphane Lambert, est le Directeur de SNCF gare et connexions sud ouest.

La rénovation de la carte murale va coûter 120 000 euros au total. Elle entre dans le cadre de la politique de préservation du patrimoine, la gare St Jean de Bordeaux étant inscrite aux monuments historiques.