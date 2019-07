Au Centre culturel de Goutelas tout près de Boën, Nolwenn Pavlin et Pauline Ladret, chargées de la médiation culturelle et de de la communication, ont accueilli Vincent Berthet.

Ils évoquent ensemble le thème commun et les composantes de l'activité de Goutelas en juillet et en août.

Plus d'information ? appel au 04 77 97 35 42 ou http://www.chateaudegoutelas.fr