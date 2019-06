UN ÉTÉ DE RENCONTRES

RCF vous propose une programmation spéciale été. La saison estivale est pour la plupart l’occasion d'un changement de rythme mais c'est aussi l'occasion de se ressourcer et de se détendre.

Tous les jours à 10h et 17h30, suivez "Radioguidage", une série de reportages réalisés sur le terrain par les radios du réseau RCF.

Partez également à la découverte de 50 festivals à travers la France et la Belgique, tous les jours de 14h à 15h, pour une pause musicale avec "L'été des festivals" (dès le 24 juin).

Et enfin, chaque jour à 17h, retrouvez "Un été inSPIré", le rendez-vous quotidien qui parle de tout ce qui fait l'actualité de l'été sur RCF.