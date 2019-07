Un été "dynamique" à Saint-Etienne

Le programme estival est riche en distractions en tous genres.

De quoi donner quelques regrets aux grands voyageurs.

Dans cette première emission À l'affiche de l'année, Emma Jehl reçoit Lionel Boucher, adjoint au maire de St-Etienne en charge des animations:

Afin de permettre aux Stéphanois de profiter des manifestations sportives, les transports publics seront gratuits pendants 5 jours.

Saint-Etienne Métropole, accorde en effet la gratuité du réseau STAS les 13 et 14 juillet pour le Tour de France et les 26, 27 et 28 juillet pour les Championnats de France d'athlétisme.

Bel été "inspiré" sur RCF Saint-Etienne.