Un été sur les bons rails pour les Chemins de fer de Provence

Malgré une clientèle étrangère absente, la ligne Nice-Digne a su attirer des passagers français et maintient une bonne fréquentation.

C'est une ligne atypique qui monte le long de la rivière Var et désenclave les vallées bas-alpines. La ligne des Chemins de fer de Provence (qui n'appartient pas à la SNCF: elle est gérée par la Régie Régionale des Transports de Provence- Alpes-Côte-d'Azur) a sa clientèle locale mais aussi touristique. Un indispensable pour faire vivre la ligne et qui apparait comme une évidence tant les villages et paysages traversés en mettent plein la vue.

Depuis quelques années, la ligne se modernise, se fait re-connaître. Nouveaux trains, rénovation de gares. Elle prends aussi à bras le corps une stratégie touristique.

Bilan de cette année et présentation des activités de cet automne avec Maelle Chabert, responsable commerciale et communication à la régie régionale des transports Provence Alpes Côte d'Azur: