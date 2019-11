Un exposition autour de "la pause déjeuner" aux archives départementales

Depuis le 21 novembre et jusqu'au 14 mard 2020, les archives départementales de Marseille propose une exposition baptisée "pause déjeuner".

Une exposition qui propose 200 photos et documents autour de déjeuners de personnes connues comme Marylin Monroe et Chirac et méconnus comme des familles et des ouvriers.

Une exposition qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la gastronomie en Provence.